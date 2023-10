Napoli: Consiglio comunale approva 4 delibere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato 4 delibere, prima di dichiarare sospesa la seduta per consentire il confronto tra i capigruppo con i delegati dei lavoratori della Napoli servizi. E’ stata approvata, anzitutto, la delibera 311, illustrata dall'assessora Teresa Armato, di variazione di bilancio per il versamento delle differenze stipendiali ad un dipendente precedentemente sospeso, in conseguenza del giudizio di reintegrazione dello stesso. La delibera è stata approvata a maggioranza, con l'astensione di Forza Italia e del consigliere Lange (Misto) e il voto contrario del gruppo Maresca. Sono intervenuti i consiglieri Salvatore Guangi (Forza Italia), Nino Simeone (Misto), Walter Savarese D'Atri (Manfredi sindaco), Catello Maresca (Gruppo Maresca) e Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco) sul tema della responsabilità dei dirigenti in materia. (segue) (Ren)