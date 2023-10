Napoli: Consiglio comunale approva 4 delibere (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera 318, che nell'ambito del Piano di Azione e Coesione iscrive in bilancio l'entrata derivante dal finanziamento di oltre due milioni del ministero dell'Interno che consente di aumentare i servizi di cura all'infanzia, garantiti dal Comune, nel mese di luglio, affiancando ad esso fondi propri per coprire il costo dell'Iva, illustrata dall'assessora Maura Striano, è stata approvata a maggioranza. Si è registrata l'astensione dei consiglieri comunali Alessandra Clemente e Toti Lange (Misto) e il voto contrario del Gruppo Maresca e di Forza Italia. I servizi saranno ampliati solo in otto Municipalità su 10: le Municipalità 7 e 8 sono rimaste escluse dal finanziamenti. (segue) (Ren)