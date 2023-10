Napoli: Consiglio comunale approva 4 delibere (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la relazione dell’assessore Pier Paolo Baretta, è stata approvata a maggioranza la delibera 319 relativa a una variazione di bilancio per l’utilizzo di una quota dell’avanzo vincolato, pari a 165.226,35 euro, per il rifacimento dell’impianto fognario delle palazzine di innesco a via Croce di Piperno, nel quartiere Soccavo. Astenuti i consiglieri Lange e Clemente. Nel dibattito il consigliere Gennaro Acampora (Pd) ha espresso apprezzamento a nome del suo gruppo per questo risultato così atteso dai cittadini dell’area. Iris Savastano (Forza Italia) ha ricordato l’impegno del suo gruppo per arrivare alla risoluzione di questi problemi , ma vanno evitati questi interventi tardivi che comportano anche un aggravio dei costi. Nella replica Baretta ha parlato della necessità di elaborare un piano organico di manutenzione degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica), in funzione del bilancio previsionale del prossimo anno. (Ren)