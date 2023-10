Incentivi: Bitonci, necessario riordino che punta su semplificazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era assolutamente necessario un riordino complessivo del sistema incentivante. Un riordino che punta sulla semplificazione". Lo ha detto, nell’Aula della Camera, il sottosegretario alle Imprese ed al made in Italy, Massimo Bitonci, in sede di replica al termine della discussione generale del disegno di legge di delega al governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. Il testo è stato approvato dal Senato. “Gli incentivi sono fondamentali, fondamentale è il Fondo di garanzia - ha continuato l’esponente dell’esecutivo -. Il lavoro più importante sarà quello dalla prossima settimana, da quando il Parlamento convertirà questo disegno di legge delega, perché dalla prossima settimana bisogna operare su ciò che è scritto all’interno della delega: la massima semplificazione, un testo unico, un unico sito, basta duplicazioni, aiutare le Regioni a lavorare su incentivi che siano assolutamente puntuali e che non duplichino incentivi che sono già di carattere nazionale". (Rin)