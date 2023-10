Roma: Foschi-Droghei (Pd), aderiamo a manifestazione a difesa di Spin Time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo alla manifestazione di questo venerdì a difesa di Spin Time". Lo dichiarano in una nota il segretario del Pd Roma Enzo Foschi, e la coordinatrice della segreteria Pd Roma e consigliera della Regione Lazio, Emanuela Droghei. "Una realtà - aggiungono - divenuta punto di riferimento nell'accoglienza per la città. Da oltre un decennio, Spin Time, rappresenta un faro di inclusione e integrazione, di elaborazione e spazio culturale aperto. La nostra partecipazione alla manifestazione di venerdì è un messaggio forte e chiaro: diciamo "no" allo sgombero di Spin Time. Teniamo accese le luci di questa città", concludono Foschi e Droghei.(Com)