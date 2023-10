Bangladesh: premier Hasina parteciperà al Global Gateway Forum a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra del Bangladesh, Sheikh Hasina, parteciperà il 25 e 26 ottobre a Bruxelles al Global Gateway Forum, su invito della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. La premier partirà da Dacca domani mentre il ritorno è previsto per il 27 ottobre. Lo ha annunciato oggi il suo addetto stampa, Hazrat Shahjalal. Il ministro degli Esteri, Abul Kalam Abdul Momen, ha aggiunto che il Bangladesh e l’Unione europea intendono elevare le loro relazioni, istituite 50 ani fa. L’agenda di Hasina prevede il 25 ottobre incontri col commissario al Commercio europeo, Valdis Dombrovskis, e con la presidente Von der Leyen. A seguire il dipartimento relazioni economiche del governo bengalese firmerà un accordo con la Banca europea degli investimenti (Bei) per un prestito di 350 milioni di dollari da destinare al settore delle energie rinnovabili, al quale si aggiungerà una sovvenzione di 45 milioni. Altri cinque accordi per un totale di 70 milioni di euro dovrebbero riguardare il settore sociale. Il 26 ottobre Hasina ha in programma colloqui bilaterali con gli omologhi del Belgio, Alexander De Croo, e del Lussemburgo, Xavier Bettel.(Inn)