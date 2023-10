Campania: Consiglio regionale convocato per giovedì 26 ottobre, seduta a oltranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà giovedì 26 ottobre 2023 dalle ore 14 ad oltranza sul seguente ordine del giorno: nomina del difensore civico presso la Regione Campania, di cui alla legge regionale 11 agosto 1978, n. 23; mozione “Dieta iposodica nelle mense scolastiche della regione Campania: eliminazione del sale dalle tabelle dietetiche Asl delle mense scolastiche per favorire la sana alimentazione e l’educazione alimentare delle giovani generazioni di alunni e studenti campani” ad iniziativa del consigliere Tommaso Pellegrino; mozione “Attività otorino sui territori di Napoli” ad iniziativa del presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero e della consigliera Loredana Raia; mozione “Problematiche società partecipata Eav srl” ad iniziativa del consigliere Severino Nappi ed altri; mozione “Misure per favorire l’accesso degli studenti fuori sede nelle Aree interne agli alloggi universitari” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano; mozione “Reddito di cittadinanza, sostegno e politiche attive di intervento regionali” ad iniziativa della consigliera Maria Muscarà; mozione “Misure a sostegno dei percettori occupabili del reddito di cittadinanza” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello; mozione “Convocazione di un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano di dismissione del termovalorizzatore di Acerra” ad iniziativa del consigliere Gennaro Saiello; mozione “Misure organizzative urgenti per l’abbattimento delle liste di attesa di prestazioni sanitarie” ad iniziativa della consigliera Valeria Ciarambino; espressione gradimento su nomine di competenza della Giunta regionale (selibera di Giunta regionale n. 543 del 22 settembre 2023."Fondazione Polis - determinazioni"). (Ren)