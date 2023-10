Veneto: Somec Spa si aggiudica due nuove commesse dal valore di 31,6 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La divisione "Sistemi ingegnerizzati di architetture navali e facciate civili" di Somec Spa, azienda specializzata nelle progettazione e produzione di opere in ambito civile e navale, si è aggiudicata due nuove commesse dal valore complessivo di 31,6 milioni di euro. La prima commessa, che si aggiunge ad una precedente del 2019, è stata firmata con Meyer Turku, cantiere finlandese, dal valore di 19,4 milioni, per la realizzazione sulle navi della classe Icon destinate all'armatore Royal Caribbean International di aree vetrate e i sistemi motorizzati per tende, che saranno totalmente integrati nei serramenti scorrevoli già previsti dagli ordini iniziali. La seconda commessa, sottoscritta con la francese Chantiers de l'Atlantique, del valore di 12,2 milioni di euro riguarda la realizzazione della quinta nave di serie Edge della flotta Celebrity Cruises, compagnia di lusso appartenente a Royal Caribbean Group. La fine delle commesse è prevista per il biennio 2024-2025. "Ogniqualvolta un cliente, a maggior ragione se partner di rilievo come sono Meyer Turku e Chantiers de l'Atlantique, decide di affidarci un volume di lavoro maggiore rispetto a quanto inizialmente programmato, ci dimostra nel migliore e più tangibile dei modi l'apprezzamento per la qualità del nostro lavoro e la capacità di rispettare le scadenze: un aspetto di fondamentale importanza nel business cantieristico – ha commentato il presidente di Somec, Oscar Marchetto -.In generale questi nuovi ordini rappresentano un segnale di fiducia sulla ripresa delle costruzioni navali, che deriva dal consistente e solido incremento del numero di passeggeri che sta saturando la capacità ricettiva ad oggi disponibile a livello mondiale. Sta ripartendo un trend positivo che genererà consistenti ordinativi di nuove navi già nel 2024 e Somec è pronta a beneficiarne" ha concluso. (Rev)