Medio Oriente: Weber, per adeso Ppe non può accettare cessate il fuoco

- Hamas è un'organizzazione terroristica e non rappresenta gli abitanti palestinesi. "Dobbiamo combattere contro il terrorismo in tutte le sue forme. Non combattiamo contro i palestinesi, ma adesso, alcuni giorni dopo l'attacco, dobbiamo parlare con gli israeliani e non con le autorità palestinesi. Dobbiamo parlare con le vittime, che sono gli israeliani": lo ha detto il presidente del Partito popolare europeo (Ppe), Manfred Weber, nel corso di un briefing con la stampa in preparazione del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Per adesso, ha poi confermato Weber, per il Ppe non è possibile accettare un cessate il fuoco, perché "Israele ha il diritto di difendersi e deve rimanere libero di agire". "La nostra prontezza nell'aiutare umanitariamente la popolazione è chiara", ha aggiunto Weber, sottolineando le parole espresse in merito dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha più volte confermato l'aumento dei fondi Ue destinati agli aiuti umanitari ai territori palestinesi e Gaza. Hamas, ha concluso Weber, è il nemico da combattere in questo momento. Se fossero ragionevoli, ha poi aggiunto, "permetterebbero ai cittadini di Gaza di spostarsi nei territori a sud della Striscia. Dobbiamo sostenere Israele" contro un nemico che ricorda i crimini dello Stato islamico o quelli commessi dalla Russia a Bucha, ha poi continuato Weber. "Questo è quello contro cui stiamo combattendo". (Beb)