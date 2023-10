Bosnia: leader Unione democratica croata, pronti ad aprire negoziati adesione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bosnia Erzegovina è pronta ad aprire i negoziati di adesione all'Unione europea. Lo ha affermato Dragan Covic, leader del partito dell'Unione democratica croata (Hdz) ed esponente croato della presidenza tripartita del Paese balcanico. Covic ha anche annunciato l'arrivo della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen "il primo o il 2 novembre" nel Paese balcanico. "Sono ottimista: daremo il benvenuto a von der Leyen con l'adozione completa della legge su cui ci siamo accordati la settimana scorsa", ha detto Covic, ripreso dalla stampa di Sarajevo. Il leader croato ha anche sottolineato che per la Bosnia Erzegovina, "oltre alla via europea, è estremamente importante anche la via verso la Nato", aggiungendo di comprendere la posizione dei rappresentanti del popolo serbo che affermano invece di non volerne fare parte. "Ma molto più importante di questo atteggiamento finale è il modo in cui ci comportiamo come Paese in tutte le prove e le sfide, quando si tratta di cooperazione con la Nato", ha concluso il leader dell'Hdz. (Seb)