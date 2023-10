Sardegna: il calendario dei lavori delle commissioni del Consiglio regionake

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprendono domani, martedì 24 ottobre, i lavori delle commissioni permanenti del Consiglio regionale. Alle 10 si riunirà la Quinta Commissione “Attività Produttive” guidata da Piero Maieli (Psd’Az). In programma le audizioni degli assessori dell’Industria e dell’Ambiente, Anita Pili e Marco Porcu, sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e sulle richieste di installazione di nuovi impianti. Prevista inoltre l’audizione dell’assessore alla programmazione Giuseppe Fasolino e di una rappresentanza del Collegio dei geometri in merito a possibili interventi normativi in materia di crediti incagliati. All’ordine del giorno della Commissione anche il parere di competenza sugli emendamenti presentati alla legge di riordino del comparto ippico della Sardegna. (segue) (Rsc)