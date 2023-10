Sardegna: il calendario dei lavori delle commissioni del Consiglio regionake (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio, alle 16, è convocata la Commissione “Lavoro e Cultura” presieduta da Sara Canu (Fdi). L’organismo consiliare dovrà esprimere un parere sulla programmazione scolastica e l’offerta formativa della Regione per l’anno scolastico 2024-2025. Su questo tema saranno sentite le organizzazioni sindacali della scuola. Nella seduta di domani, la Commissione si occuperà inoltre delle problematiche relative al personale dell’Aspal. In programma l’audizione del direttore generale Maika Aversano. Mercoledì 25 ottobre, alle 10, si riunirà la Commissione “Sanità”, guidata da Antonio Mario Mundula (Fdi). In programma, l’audizione dell’assessore alla Sanità Carlo Doria sulla rimodulazione delle tariffe della riabilitazione territoriale. La Commissione sentirà inoltre una rappresentanza della Confapi sulle criticità della sanità privata accreditata e una delegazione dell’Associazione sindacale operatori sanitari, Mednet, in merito alle tariffe dei nuovi Lea inseriti nel Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023. (Rsc)