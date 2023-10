Ambiente: rapporto Ecosistema urbano, Trento prima, Roma 89ma in classifica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema rifiuti Roma con 580 chili per abitante in un anno, ha il record regionale di produzione complessiva e non cresce la raccolta differenziata, ferma al 46 per cento, riferisce il rapporto. Buona la performance di Frosinone, la migliore con il 68,7 per cento di raccolta differenziata e migliora molto anche Latina, in un anno di quasi 10 punti percentuali, passando dal 34,1 per cento nel 2020 al 43,3 per cento nel 2021. Sopra la media regionale la differenziata a Viterbo al 58,7 per cento e a Rieti 55,2 per cento. "Roma resta nel fondo della classifica nazionale per le sue performance ambientali a causa di inquinamento atmosferico, troppe auto, dati pessimi su raccolta differenziata e produzione totale dei rifiuti - commenta Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Per invertire il trend del tutto negativo della Capitale c'è bisogno di tanti cantieri della transizione ecologica: dal tram su via Nazionale a tutte le nuove linee su ferro, dalla pedonalizzazione dei Fori e del Colosseo ai prolungamenti di tutte le metro, dalla realizzazione degli impianti per l'economia circolare a un modello virtuoso di raccolta porta a porta". (segue) (Rer)