Varese: al via l'Atto integrativo all'AdP, Lombardia supporta realizzazione del nuovo teatro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia ribadisce la sua attenzione ai territori e, nello specifico, alla città di Varese con il via libera all'Atto integrativo all'AdP (Accordo di Programma) finalizzato alla realizzazione di un nuovo teatro che sostituisca la tensostruttura dell'"Apollonio" di piazza Repubblica. Un intervento che non è solo culturale, ma anche di rilievo urbanistico con una riqualificazione funzionale del comparto della piazza che oggi ospita da un lato il teatro in sede provvisoria e, dall'altro, la caserma "Garibaldi", un cantiere da anni. L'approvazione dell'Atto integrativo ha avuto il via libera nella seduta di oggi su proposta del presidente Attilio Fontana di concerto con gli assessori Massimo Sertori (Enti locali e Programmazione negoziata) e Francesca Caruso (Cultura). "L'Atto integrativo all'AdP per il teatro e la riqualificazione di piazza Repubblica - afferma il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana - definisce in modo chiaro i tempi del progetto che vede in campo Regione, Provincia e Comune di Varese". "Da parte nostra - aggiunge il governatore - confermiamo l'impegno economico e siamo pronti, sulla base dell'avanzamento lavori, a destinare la seconda rata di 4 milioni per la realizzazione complessiva del progetto che sarà un fiore all'occhiello certo per Varese, ma anche per la cultura e l'urbanistica dell'intera Lombardia". "Un progetto - dice l'assessore Massimo Sertori, che ha la delega alla Programmazione negoziata e agli Enti locali - partito quando era governatore della Lombardia Roberto Maroni e il nostro presidente Fontana sindaco di Varese. L'Atto integrativo vede Regione Lombardia conferma l'impegno economico con 29.425.000 euro destinati all'opera del teatro e agli interventi accessori". "L'approvazione dell'Atto integrativo all'Accordo di Programma per il teatro di Varese - aggiunge - è una dimostrazione di attenzione concreta a una istanza del territorio e, nello specifico, al mondo della cultura. Una risposta articolata che passa per la rigenerazione urbana dell'ex caserma Garibaldi, nel cuore della città giardino, e per la nuova vita del cinema Politeama che sarà il teatro stabile di Varese". "L'operazione legata all'Accordo di programma per il Teatro - dice l'assessore alla Cultura, Francesca Caruso - ha un valore molto importante perché va a colmare una lacuna sociale, ancor prima che culturale, che una città come Varese non merita. Questo intervento è la testimonianza di quanto Regione possa incidere sulle realtà locali, determinando miglioramenti attesi e tangibili. Finalmente Varese avrà una struttura all'altezza della propria storia e delle proprie necessità: le compagnie teatrali del territorio potranno usufruire dunque di uno spazio adeguato e significativo". "L'intervento - prosegue Caruso - abbraccia aspetti urbanistici, consentendo la riqualificazione della zona. Quella strategica porzione di Varese cambierà volto: lo si deve certamente alla sinergia tra istituzioni e alla volontà del governo regionale che ha assicurato un sostegno economico rilevante, oltre che tecnico e politico. Andiamo avanti". (Com)