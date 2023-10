Germania: La Sinistra, Wagenknecht rompe con il partito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Deputata di La Sinistra al Bundestag, Sarha Wagenknecht ha ufficializzato la rottura con il partito post-comunista all'opposizione al parlamento federale, avviando la costituzione di una propria formazione. A Berlino, la parlamentare ha presentato l'Associazione Sarha Wagenknecht-Per la ragione e la giustizia” (Bsw), affiancata da altri nove esponenti di La Sinistra tra cui Amira Mohamed Ali, capogruppo al Bundestag con Dietmar Bartsch. “Ce ne andiamo senza rancore e portando con noi bei ricordi”, ha affermato Ali, secondo cui l’uscita dal partito “non è stata facile”, ma è un “passo necessario e importante”. La deputata ha poi accusato la dirigenza dei post-comunisti, guidati dai copresidenti Janine Wissler e Martin Schirdewan, di portare la formazione all'insignificanza. Un nuovo partito di sinistra con a capo Wagenknecht dovrebbe correggere questa rotta. Inoltre, Ali ha osservato che molti in Germania hanno perso fiducia nella politica e la Bsw punta a recuperare questi delusi, difendendo chi si sente emarginato o non rappresentato. Per Wagenknecht si tratta di arginare il voto di protesta che ha portato all'avanzata di Alternativa per la Germania (Afd), partito nazionalconservatore all'opposizione al Bundestag classificato come sospetta organizzazione estremista di destra dall'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l'agenzia di intelligence interna tedesca. (segue) (Geb)