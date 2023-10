Germania: La Sinistra, Wagenknecht rompe con il partito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scissione in La Sinistra avrà conseguenze sul gruppo parlamentare del partito che, scendendo al di sotto dei 37 membri sui 38 attuali, perderà questo stato e quindi “importanti contributi” dal bilancio del Bundestag. A ogni modo, Wagenknecht e altri otto deputati che la seguiranno fuori dalla formazione intendono per il momento mantenere il seggio, sebbene la dirigenza dei post-comunisti abbia chiesto loro di dimettersi. Nel presentare la Bsw, Wagenknecht ha accusato il governo del cancelliere Olaf Scholz di perseguire politiche contro i cittadini della Germania, sottolineando che “non deve andare avanti così”. Oltre alla politica sociale ed economica dell'esecutivo formato da Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Verdi e Partito liberaldemocratico (Fdp), Wagenknecht ha criticato “l'ecoattivismo cieco e casuale”. All'inizio del 2024, la Bsw diverrà un nuovo partito con una denominazione diversa, partecipando alle elezioni europee di giugno prossimo. L'annuncio dato oggi da Wagenknecht giunge al culmine di due anni di contrasti con la dirigenza di La Sinistra. In uno scambio di accuse, Wagenknecht ha criticato l’eccessiva attenzione alle questioni climatiche e di genere da parte del partito. Per Wissler, la deputata non è stata fedele alla linea dei post-comunisti, ha manifestato egocentrismo e ora “l'unica responsabile” della rottura. (Geb)