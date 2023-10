© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, si trova oggi in Israele per un incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Secondo la stampa olandese, il colloquio è previsto nel pomeriggio mentre nel corso della giornata è prevista una tappa a Ramallah, in Cisgiordania, per incontrare il presidente palestinese Mahmud Abbas.(Beb)