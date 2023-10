Lavoro: S. Licheri (M5s), boom assunzioni? Sono contratti a termine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando il governo targato Meloni parla di boom di assunzioni, non fa altro che manipolare la realtà. I dati Inps ci dicono infatti che nei primi sette mesi del 2023 i contratti stabili sono calati e che da gennaio a luglio ci sono stati 60 mila lavoratori in meno. Il motivo? L'aumento dei contratti a termine". Lo ha dichiarato il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive, agricoltura e turismo al Senato, Sabrina Licheri. "Ecco qui l'incremento tanto decantato dalla premier Meloni: quello della precarietà. A confermare che questo esecutivo si vanta di un tasso di occupazione elevato fatto di contratti a termine - ha proseguito - c'è il significativo aumento dei percettori della Naspi e delle ore di cassa integrazione. Un tema che non può passare inosservato. A riguardo, ho presentato un emendamento proprio sulla proroga della cassa integrazione per molti padri e madri di famiglia". "Mentre questo governo dice di preoccuparsi per il calo della natalità - ha evidenziato - i nostri giovani nel frattempo non possono mettere su famiglia a causa dei mutui impazziti, i contratti precari, l'inflazione alle stelle e gli stipendi sempre più bassi rispetto agli altri Paesi Ue. Il governo e la sua maggioranza, anziché combattere il carovita hanno deciso di aumentare le disparità. È ormai evidente, quindi, che Meloni prosegue con la sua propaganda solo per nascondere il totale fallimento delle sue politiche", ha concluso Licheri.(Rin)