Ostia: Rocca, nel bilancio 2024 impegno per trovare risorse contro cocciniglia nelle pinete

- La Regione Lazio si impegnerà per trovare nel bilancio 2024 le risorse necessarie per contrastare la cocciniglia tartaruga che sta distruggendo le pinete di Ostia. "Io sono cresciuto in questo territorio. Oggi è un dolore percorrere la Colombo e vedere interi pezzi di pineta che mancano. È una cosa che ho attenzionato e nel bilancio 2024 vorremo trovare risorse per contrastare la cocciniglia, anche se in teoria non dovrebbero competere alla Regione Lazio. Ma questa è una zona che ha necessità di recupero e investimenti e quel poco che possiamo fare lo faremo". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all'inaugurazione dello studentato di Ostia intitolato al "Beato Rosario Livatino". "Sul verde vanno fatti investimenti: noi vogliamo recuperare questa pineta meravigliosa: ne ho parlato già con il commissario di Roma Natura e ho chiesto di incontrare il presidente della riserva del litorale romano, appena si sarà insediato", ha concluso Rocca. (Rer)