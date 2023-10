Ambiente: Matteoni (Mmg) su rapporto Ecosistema urbano, ancora molto da fare nel Lazio e in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di Legambiente, Ecosistema Urbano 2023, "che snocciola una analisi precisa e puntuale sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani è molto interessante. I dati, relativamente ai Comuni del Lazio, non sono tuttavia così ottimistici e positivi. Come riportato dall'associazione ambientalista, infatti, la Capitale scende all'89ma posizione della classifica nazionale, cosi come Frosinone al 76mo, Viterbo al 74mo posto, e Rieti al 62mo". Lo afferma in una nota Marco Matteoni della Mmg e tra principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Mentre ancora in fondo alla classifica figura Latina al 102mo posto - aggiunge -. Insomma le criticità e le problematiche ambientali che caratterizzano i capoluoghi del nostro territorio regionale sono numerose ed è chiaro ed evidente che serve una decisa inversione di rotta, una riconversione ecologica che tiri in ballo molteplici settori della vita cittadina. Dalla implementazione del trasporto pubblico e della pedonalizzazione alla riduzione dell'uso del mezzo privato, da un ciclo di smaltimento rifiuti realmente virtuoso alla promozione della riqualificazione energetica e del fotovoltaico, fino alla costruzione di infrastrutture e opere in totale armonia con l'ambiente, e ad una maggiore incisività nella lotta all'inquinamento atmosferico. E questo vale per i nostri capoluoghi, così come per tutte le città del Belpaese. In tal senso, da governo e istituzioni locali dunque servono politiche sinceramente più strutturate e concrete: incremento delle performance ambientali a tutti i livelli, questa la vera sfida che attende la nostra comunità". (Com)