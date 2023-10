Roma: Cgil-Anpi-Arci, aderiamo a manifestazione per pace in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo all'appello promosso da molte associazioni per chiedere che siano difesi i diritti umani e la dignità di tutte le persone coinvolte nel conflitto in corso in Israele e in Palestina e venerdì 27 ottobre parteciperemo alla manifestazione che si terrà a Roma". Lo dichiarano in una nota la Cgil di Roma e del Lazio, l'Anpi di Roma e l'Arci di Roma. "Come esplicitato nell'appello di lancio della manifestazione - continua la nota - l'attuale escalation di violenza è senza precedenti. In poche settimane, dagli attacchi perpetrati da Hamas, che vanno inequivocabilmente condannati, sono già migliaia le vittime civili da entrambe le parti e la situazione umanitaria è drammatica. Questa crisi non è scoppiata all'improvviso. Israele ha una lunga storia di crimini di guerra e crimini contro l'umanità, tra cui l'imposizione, impunita per decenni, di un sistema di oppressione e discriminazione che Amnesty International, Human Rights Watch e B'Tselem hanno sostenuto essere un regime di apartheid". (segue) (Com)