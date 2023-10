Roma: Cgil-Anpi-Arci, aderiamo a manifestazione per pace in Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella Striscia di Gaza - aggiungono Cgil di Roma e del Lazio, l'Anpi di Roma e l'Arci di Roma - stiamo assistendo a una delle più disperate crisi umanitarie, che sta colpendo più di 2,2 milioni di persone, con le autorità israeliane che hanno annunciato l'assedio totale di Gaza, bloccando l'ingresso di cibo, carburante e assistenza umanitaria e interrompendo la fornitura di acqua e elettricità, nel mezzo di una massiccia campagna di bombardamenti. L'ordine di evacuazione dei 24 ospedali senza garantire la sicurezza delle vie di fuga indicate per andare verso sud dimostra ancora una volta come i civili di Gaza non siano al sicuro in nessun luogo. Una reazione che va ben oltre la difesa e che si sta trasformando in una punizione collettiva. Per queste ragioni chiediamo alle istituzioni italiane ed europee di esercitare pressioni sullo Stato d'Israele affinché ponga fine all'assedio totale della Striscia di Gaza; di agire per la costruzione del dialogo e del rispetto reciproco tra israeliani e palestinesi e per dimostrare che la pace e la convivenza sono ancora possibili", concludono la Cgil di Roma e del Lazio, l'Anpi di Roma e l'Arci di Roma. (Com)