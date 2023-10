Ue: Commissione pronta a spiegare linea su Medio Oriente dopo lettera funzionari a von der Leyen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea è a conoscenza della lettera indirizzata alla presidente dell'esecutivo Ue, Ursula von der Leyen, e firmata da più di 850 funzionari della Commissione europea, in cui von der Leyen viene criticata per la presa di posizione a troppo a favore di israele nel conflitto in corso in Medio Oriente. "Siamo ovviamente a conoscenza della lettera aperta indirizzata dai firmatari, tra cui alcuni membri del personale della Commissione, alla presidente von der Leyen. Naturalmente la Commissione è sempre pronta a confrontarsi con i membri del personale e con i cittadini per ascoltare i loro punti di vista e spiegare la propria posizione", ha detto Arianna podestà, portavoce della Commissione europea, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Questa occasione ci permette di ricordare alcuni elementi relativi alla terribile situazione che gli attacchi dei terroristi di Hamas hanno scatenato in Israele e a Gaza. La Commissione, compresa la presidente e il Collegio dei commissari, condividono pienamente la forte condanna degli attacchi di Hamas contro civili inermi, la perdita di vite umane e la presa di ostaggi", ha aggiunto von der Leyen. (segue) (Beb)