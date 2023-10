Ue: Commissione pronta a spiegare linea su Medio Oriente dopo lettera funzionari a von der Leyen (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'incontro con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dello scorso 23 ottobre, ha poi ricordato Podestà citando le parole di von der Leyen, la presidente ha detto chiaramente che "Hamas è l'unico responsabile di quanto sta accadendo. Gli atti di attacco di Hamas non hanno nulla a che fare con una legittima aspirazione del popolo palestinese. Al contrario, l'orrore che Hamas ha scatenato non fa altro che portare ulteriori sofferenze a palestinesi innocenti. Anche loro sono minacciati. Le azioni spregevoli di Hamas sono il segno distintivo dei terroristi". In quell'occasione, ha poi concluso la portavoce europea, la presidente dell'esecutivo Ue "ha invitato Hamas ad astenersi dall'usare civili come scudi umani e ha detto ancora una volta che Hamas è una minaccia non solo per Israele, ma anche per il popolo palestinese". Pertanto, ha concluso Podestà, "ancora una volta, il nostro appello forte e chiaro è di rilasciare gli ostaggi e di smettere di prendere le persone come scudi umani". (Beb)