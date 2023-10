Ucraina: Kuleba, Russia ha speso 167 miliardi di dollari per obiettivi militari da inizio ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal febbraio 2022 all'agosto 2023 la Russia ha speso circa 167 miliardi di dollari sulle ostilità in Ucraina. Lo ha affermato su X (ex Twitter) il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. L'esponente del governo ha sottolineato che per questi fondi la Russia avrebbe potuto costruire quasi 24 mila di asili in tutto il Paese, o più di 4,5 mila di reparti maternità, o circa 17 mila di scuole, o circa 1,3 mila di ospedali, o ripristinare il 20 per cento di tutte le strade asfaltate. "Invece, i criminali di guerra russi hanno bombardato asili, reparti maternità, scuole e ospedali ucraini, distruggendo quasi 120 mila infrastrutture civili in tutto, incluso l'ultimo attacco all'ufficio postale a Kharkiv", ha proseguito Kuleba. Infine, il ministro ha scritto che il presidente russo Vladimir Putin "e altri criminali russi devono essere processati per i loro crimini, devono lasciare l'Ucraina e concentrarsi sulla risoluzione dei problemi del proprio popolo invece di portare la morte e la distruzione ad altri popoli". (Kiu)