Speciale energia: “Financial Times”, Ue valuta proroga tetto massimo prezzi gas

- L'Unione europea sta valutando la possibilità di prorogare le restrizioni temporanee sui prezzi del gas introdotte a febbraio, nel timore che il conflitto in Medio Oriente e il sabotaggio del gasdotto Balticconnector possano far salire nuovamente i prezzi durante l’inverno. Diplomatici e funzionari dell'Ue hanno dichiarato al quotidiano "Financial Times" che, nonostante il calo dei prezzi dell'energia e lo stoccaggio del gas ai livelli record, le forniture dei prossimi mesi potrebbero essere influenzate dalla guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas, così come da altri potenziali atti di sabotaggio alle infrastrutture del gas. "Non sappiamo cosa accadrà quest'anno. C'è la situazione in Israele e non sappiamo come ciò influenzerà le importazioni dal Medio Oriente", ha detto un diplomatico dell'Ue al quotidiano britannico, aggiungendo che il gasdotto nel Mar Baltico sabotato all'inizio di questo mese è un'altra preoccupazione e "sarebbe bene avere una polizza assicurativa". Secondo alcuni documenti visionati dal "Financial Times", la Commissione europea ha affermato che "non vi è alcuna indicazione di effetti negativi" da quando le restrizioni temporanee sui prezzi sono entrate in vigore e che i prezzi del gas sono ora quasi del 90 per cento inferiori rispetto allo scorso anno. (Rel)