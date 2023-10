Speciale energia: ministro algerino Arkab e ad Sonatrach parteciperanno a Omc Med Energy a Ravenna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Energia e delle miniere dell'Algeria, Mohamed Arkab, e l’amministratore delegato della compagnia nazionale algerina Sonatrach, Rachid Hachichi, prenderanno parte alla conferenza Omc Med Energy, in programma a Ravenna dal 24 al 26 ottobre. Lo ha riferito il quotidiano algerino “Echourouk”. Arkab, durante la conferenza,e dovrebb illustrare la prospettiva di Algeri sul partenariato mediterraneo nel settore energetico, in particolare per quanto riguarda le forniture di gas, le energie prodotte da fonti rinnovabili, la transizione energetica e l’interconnessione elettrica. L’evento, inoltre, consentirà di discutere della necessità per l’Europa di aumentare gli investimenti in Algeria, tanto nel settore degli idrocarburi, quanto nella produzione di gas naturale. L’Algeria, infatti, occupa una posizione di primo piano tra i Paesi fornitori dell’Europa. Inoltre, si parlerà delle opportunità di investimento nella produzione di idrogeno verde. Per Hachichi, peraltro, l’Omc Med Energy di Ravenna sarà la seconda visita ufficiale all’estero dalla sua nomina come amministratore delegato di Sonatrach. (Ala)