Speciale energia: Algeria e Germania puntano a cooperazione in settore idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e delle Miniere algerino, Mohamed Arkab, e il segretario di Stato presso il ministero federale per gli Affari economici e l'Azione per il clima della Germania, Stefan Wenzel, hanno discusso le possibilità di avviare progetti di partenariato nei settori dello sviluppo, del trasporto e dell'idrogeno verde. Lo rende noto il ministero algerino in un comunicato, secondo cui i due hanno anche parlato di cooperazione nel campo della riduzione delle emissioni di carbonio, attraverso le società Sonatrach e Vng, oltre all'interconnessione elettrica e allo scambio di esperienze. (Ala)