Speciale energia: Salvini, chi dice no a nucleare preferisce dipendere da Cina e Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Il nucleare "è fondamentale. Oggi chi dice di no al nucleare o non capisce o è ignorante e preferisce dipendere dal gas algerino e russo o dalle centrali a carbone della Cina”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, intervenendo agli "Stati generali dell’intelligenza artificiale", in corso a Milano. (Rem)