Speciale energia: Corea del Sud-Arabia Saudita, Knoc e Aramco firmano accordo di stoccaggio petrolio

- Il colosso energetico di Stato della Corea del Sud Korea National Oil Corp (Knoc) ha annunciato di aver siglato un accordo di stoccaggio petrolifero con Saudi Aramco per assicurarsi 5,3 milioni di barili di petrolio nell’arco dei prossimi cinque anni. L’accordo è stato siglato oggi in occasione della visita ufficiale a Riad del presidente coreano Yoon Suk Yeol. Tramite lo stoccaggio di riserve petrolifere di Aramco, Knoc contribuirà alla sicurezza energetica della Corea del Sud. L’ufficio del presidente coreano ha precisato tramite una nota che le riserve verranno stoccate presso la città portuale sud-orientale di Ulsan, e che Seul potrà esercitare un diritto preferenziale d’acquisto delle riserve in caso di necessità. La Corea del Sud è il quinto acquirente mondiale di petrolio greggio, e l’Arabia Saudita ne è il primo esportatore. (Git)