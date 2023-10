Speciale energia: Spagna, Naturgy mette in funzione il primo impianto fotovoltaico alle Canarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda spagnola Naturgy ha messo in funzione il suo primo impianto fotovoltaico nelle Isole Canarie, denominato Salinetas, che si trova nel comune di Telde, a Gran Canaria, ed è da 4,2 megawatt. Secondo quanto riferito in un comunicato, la sua costruzione ha richiesto un investimento di 5,2 milioni di euro. L'impianto conta più di 7.700 moduli fotovoltaici e ha generato una ventina di posti di lavoro diretti e indiretti durante le fasi di costruzione, gestione e manutenzione. Dopo l'avvio di Salinetas, l'azienda prevede di completare la costruzione di altri dieci nuovi progetti fotovoltaici nei prossimi mesi, per un totale di 45 megawatt per l'arcipelago. (Spm)