Firenze: Donzelli (Fd'I), buon lavoro a Bocca, nuovo presidente Crf

- Auguri di buon lavoro a Bernabò Bocca, eletto oggi presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Lo afferma in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. "Siamo certi che la sua esperienza e le capacità manageriali, affiancate anche dall'esperienza istituzionale maturata in Senato, rappresenteranno il giusto equilibrio per dare ancora più forza ad un organismo così importante per la città di Firenze e non solo. Complimenti anche ad Olivia Scaramuzzi che lo affiancherà come vicepresidente", conclude. (Rin)