Cinema: M5s, no a tagli governo

- "I tagli alla cultura da parte dei governi di destra sono purtroppo un film già visto, ma quelli riservati al cinema rappresentano plasticamente l'inadeguatezza e la mancanza di visione di Gennaro Sangiuliano. I suoi referenti in Parlamento, primo fra tutti Federico Mollicone, provano a cambiare le carte in tavola parlando di riforma del cinema per gettare una cortina di fumo sulle questioni che sono sul tavolo". Lo affermano i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Cultura a Montecitorio, Anna Laura Orrico e Gaetano Amato, che aggiungono: "Anzitutto: non si capisce cosa stia aspettando il Mic a definire gli obblighi di investimento che broadcaster e piattaforme sono chiamati a rispettare per incentivare e sviluppare i prodotti cinematografici indipendenti e italiani. Siamo poi d'accordo sulla necessità di riformare il sistema del tax credit, ma questo non può avvenire penalizzando il cinema indipendente e le sale cinematografiche. Il parametro della bigliettazione non può essere l'unico punto di riferimento: è fisiologico che un film sia visto da pochi spettatori se non è supportato da una adeguata distribuzione. Non si può pensare di convogliare i finanziamenti su poche opere, ma anzi bisogna andare nella direzione opposta e supportare le opere indipendenti garantendo una distribuzione il più possibile efficace". Gli esponenti del M5s concludono: "Infine, sui contributi selettivi va migliorata la qualità dei prodotti investendo sulla formazione delle professionalità come quella degli autori e sceneggiatori, oltre che la regia. Sono tutte cose che richiedono competenza, programmazione e soprattutto risorse. Le stesse che il governo di Sangiuliano e Mollicone sta tagliando, tradendo un settore fondamentale per il paese che a fatica si sta rialzando dopo la crisi fortissima dovuta alla pandemia".(Rin)