Intelligenza artificiale: La Russa, Senato è pronto, ma serve approccio etico

- Il processo tecnologico "non lo si può fermare, ma bisogna saperlo governare". Il Senato "è pronto, ma non può essere disgiunta da un approccio etico. L'uomo deve rimanere al centro". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rispondendo a margine di un evento sull'intelligenza artificiale in corso a Milano. L'intelligenza artificiale "può essere governata a patto che conserviamo un po’ di quella intelligenza naturale, capacità uomo di essere al centro e governare processi tecnologici. Bisogna avere un approccio etico" ha specificato La Russa. Infine, il presidente del Senato ha concluso ritornando sull'importanza che la tecnologia, l’intelligenza artificiale "non siano fine a se stesse, ma abbiamo un obiettivo: essere utili all'umanità, far vivere meglio". (Rem)