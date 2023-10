Germania: sindacato metallurgia elegge presidente Benner, prima donna nell'incarico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato del settore metallurgico tedesco (Ig Metall) ha eletto come suo presidente Christiane Benner con il 96,4 per cento dei voti. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Benner è la prima donna a guidare la principale organizzazione dei lavoratori in Germania nei suoi 132 anni di storia. La sindacalista succede nell'incarico a Joerg Hofmann, non rieleggibile dopo due mandati quadriennali per raggiunti limiti di età. (Geb)