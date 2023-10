Medio Oriente: Sala, ho chiesto alla prefettura attenta analisi delle manifestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Io non posso evitare queste manifestazioni, ma ho chiesto al prefetto di considerare manifestazione per manifestazione e anche il percorso". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del primo lotto del Parco pubblico di SeiMilano, in merito all'annuncio da parte del console onorario di Israele a Milano di intendere presentare un esposto in procura per i cori ritenuti antisemiti della manifestazione di sabato. Detto ciò, "ogni volta che ci sono manifestazioni, è chiaro che la prefettura lavori con la procura e, quindi, credo che si possa almeno garantire che chi partecipa e ha comportamenti scorretti venga immediatamente segnalato alla procura", ha concluso.