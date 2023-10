Libano: Hezbollah, altri due miliziani morti in attacchi israeliani nel sud del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due miliziani del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah sono morti negli attacchi mirati sferrati dalle Forze di difesa israeliane (Idf) contro le sue postazioni nel Libano meridionale, in prossimità della Linea blu, che segna il confine de facto tra i due Paesi. Lo ha annunciato lo stesso Hezbollah. È salito quindi a 27 il numero dei miliziani del movimento uccisi dalle Idf dall’inizio del conflitto, lo scorso 7 ottobre. Le Idf, in precedenza, avevano annunciato di aver eliminato 20 cellule di Hezbollah nel sud del Libano dal 7 ottobre, di cui due solo nella giornata di ieri. Una di esse si trovava nei pressi della città israeliana di Matat, circa 13 chilometri a sud-est di Aitaroun, mentre l’altra era situata più a nord, nella regione della Chebaa. L’inasprimento delle tensioni nella zona a ridosso della Linea blu, inoltre, ha indotto le autorità israeliane a evacuare, in tutto, 42 comunità situate nell’area. (Lib)