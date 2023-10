Piemonte: Cdp, negli ultimi tre anni cinque miliardi a favore di oltre 9.300 imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque miliardi a favore di oltre 9.300 imprese e 330 entri pubblici. Sono questi i numeri dell’impatto generato da Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) negli ultimi tre anni in Piemonte. I dati sono stati presentati oggi al Roadshow di Torino nell’aula magna della Cavallerizza reale. Nell’ultimo triennio Cdpha svolto un'intensa attività a sostegno del tessuto imprenditoriale Piemontese. Sono state impegnate, sia direttamente sia per il tramite di intermediari finanziari, risorse per circa 2,8 miliardi a sostegno di oltre 9.300 imprese. Nel dettaglio, Cdp ha finanziato in modo diretto 150 aziende della Regione per circa 1,4 miliardi. Sulle infrastrutture ha impegnato oltre 1,3 miliardi in particolare in favore di Iren e Gtt (Gruppo Torinese Trasporti). Sulla Pubblica amministrazione ha mobilitato negli ultimi tre anni risorse per circa 800 milioni di euro a sostegno di oltre 330 enti Piemontesi. Una fetta importante di questi fondi è andata all’Università di Torino (63 milioni di euro). (segue) (Rpi)