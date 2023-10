Piemonte: Cdp, negli ultimi tre anni cinque miliardi a favore di oltre 9.300 imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul venture capital il Gruppo ha sostenuto direttamente 12 startup e pmi innovative, con un impegno complessivo di circa 25 milioni di euro. Ad esempio un investimento è stato effettuato di recente dal fondo Large ventures di Arduino. Cdp ha contribuito anche al settore immobiliare: attualmente il Gruppo è impegnato in 25 interventi, che prevedono la realizzazione di 1.440 alloggi sociale e oltre 1.800 posti letto in residenze universitarie e temporanee. Tra le iniziative più significative c’è l’investimento sull’ex Moi e la Cavallerizza Reale di Torino. Infine, la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso finanziamenti agevolati per più di 110 milioni di euro a favore di oltre 300 imprese Piemontesi per la crescita all’estero. (Rpi)