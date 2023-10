Usa-Somalia: presidente della Camera somalo Nur in visita a Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera del popolo (la Camera bassa) della Somalia, Sheikh Adan Mohamed Nur, è partito per Washington per una visita ufficiale. Nur, conosciuto anche con il soprannome di Madobe, è stato invitato dal Congresso statunitense ed è accompagnato da una delegazione. Nei suoi incontri, riferisce l'emittente somala "Sonna", discuterà dello sviluppo del Parlamento somalo e della cooperazione tra i parlamenti delle due nazioni. La visita negli Stati Uniti di Madobe si inserisce nella volontà del parlamento somalo di stringere relazioni collaborative con i parlamenti di altri Paesi, nel quadro del processo di democratizzazione che il Paese del Corno d'Africa sta vivendo. Lo scorso 11 ottobre, Madobe è stato in Italia, dove ha incontrato l'omologo Lorenzo Fontana ed altre autorità, e ha partecipato ad una tavola rotonda sulla cooperazione fra i due Paesi alla presenza di istituzioni ed organizzazioni della società civile. Al centro di quest'ultimo colloquio, in particolare, le opportunità di cooperazione nel settore della blue economy e della pesca.(Res)