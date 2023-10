Medio Oriente: Rafah, terzo convoglio aiuti umanitari entrato a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terzo convoglio di aiuti umanitari è entrato oggi nella Striscia di Gaza passando per il valico di Rafah, che separa l’enclave palestinese dall’Egitto. Lo ha riferito un operatore umanitario citato dal quotidiano “Hareetz”. Secondo Mustafa Abdel Fattah, corrispondente del canale "Al Qahera al Ikhbariya" dal valico di Rafah, sono previsti per oggi 40 camion di aiuti umanitari a Gaza. "L'arrivo di questi camion degli aiuti corona gli sforzi compiuti recentemente dallo Stato egiziano, dalle organizzazioni della società civile egiziana e dai volontari che pregano giorno e notte per il transito continuo di questi aiuti in modo da preservare la vita del popolo fraterno della Palestina", ha detto Abdel Fattah. (Res)