Regno Unito: Royal Navy non assume più cinesi sulle navi da guerra per paura di attività spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Royal Navy ha posto fine alla tradizione di assumere cittadini cinesi per lavorare nelle lavanderie delle navi da guerra a causa del timore di possibili attività di spionaggio da parte di Pechino. Lo rivela in esclusiva il quotidiano "the Sun", secondo cui l'intelligence britannica teme che la Cina possa "minacciare i lavoratori" cinesi per costringerli a divulgare i segreti della Marina britannica. La notizia arriva dopo che il direttore dell'MI5 britannico, Ken McCallum, ha affermato che Pechino ha intensificato gli sforzi per "rubare segreti" dai sottomarini nucleari britannici. Attualmente, quattro cittadini cinesi lavorano ancora per la Royal Navy britannica. Una fonte ha rivelato al quotidiano che queste quattro persone hanno superato i controlli di sicurezza. (Rel)