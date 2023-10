Salario minimo: Aiello (M5s), proposta FI non risolve alcunché

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con 3,6 milioni di lavoratori sottopagati, il tentativo della maggioranza di continuare a mettere i bastoni fra le ruote alla nostra proposta di legge per l'introduzione del salario minimo si commenta da solo. Ultima, in ordine di tempo, arriva ora l'astrusa proposta di legge di Forza Italia, che non risolve alcunché". Lo afferma, in una nota, Davide Aiello, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro. "Di questo passo, sarà quella magistratura tanto avversata dal partito di Tajani & Co. a stabilire, di volta in volta, il giusto stipendio del lavoratore - prosegue il parlamentare -. Consiglio a loro e, più in generale, a tutti gli esponenti della maggioranza di leggere attentamente l'ultima sentenza della Corte di cassazione: scopriranno che la fissazione di una soglia minima legale che definisca, una volta per tutte, cos'è lavoro e cos'è sfruttamento non è più rinviabile. Altro che lavorare per il bene della Nazione: con questo atteggiamento stanno facendo l'opposto di ciò che propagandano". (Com)