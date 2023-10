Milano: Sala, confronto con comunità ebraica utile, ma quelli da controllare sono altri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un confronto “penso possa essere utile, per quanto le nostre comunità abbiano atteggiamenti corretti, istituzionali, e, quindi" i confronti "possono aiutare, ma sono altri quelli che vanno controllati e vigilati". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del primo lotto del Parco pubblico di SeiMilano, rispondendo a chi gli ha chiesto se un confronto con la comunità ebraica, come suggerito dal consigliere comunale del Partito democratico Daniele Nahum, possa essere utile. Dobbiamo prepararci "a un periodo come quello che arriva a Milano e altrove, di grande densità, di grandi eventi e grande presenza in piazza, che merita tanta attenzione", ha concluso (Rem)