Italia-Finlandia: Mattarella, confronto con Niinisto prezioso

- Il mondo è cambiato in peggio negli ultimi tre anni, molto più che per il coronavirus, per l’aggressione russa dell’Ucraina e l’iniziativa terroristica di Hamas contro Israele. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nelle dichiarazioni congiunte con l’omologo della Finlandia Sauli Niinisto al Quirinale. “Tutto questo ha reso per me questo confronto prezioso e molto atteso”, ha detto il capo dello Stato. (Res)