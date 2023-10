Trasporti: Leonardo, ordine per tre elicotteri da Contea di Monroe in Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leonardo ha annunciato oggi un ordine per tre elicotteri AW139 effettuato dalla Contea di Monroe, in Florida. Gli elicotteri saranno operati da Trauma Star per conto delle autorità di pubblica sicurezza, soccorso e antincendio del territorio e effettueranno missioni di elisoccorso dal Lower Keys Medical Center e dal Florida Keys Marathon International Airport. Gli Aw139 saranno consegnati dallo stabilimento Leonardo di Philadelphia, Pennsylvania, tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Successivamente, gli elicotteri – riferisce una nota – saranno sottoposti a customizzazione di missione prima di sostituire la flotta elicotteristica esistente nella Contea. “E’ stata svolta un’attenta ricerca di una valida soluzione per sostituire la flotta di elicotteri Sikorsky S76 di Trauma Star, ormai in obsolescenza, al fine di introdurre un elicottero più moderno e che si avvale del pieno supporto del costruttore sul piano dell’assistenza tecnica. L’obiettivo era di introdurre un elicottero più efficiente dal punto di vista dei costi operativi e in grado di ridurre i tempi di permanenza a terra in caso di manutenzione non programmata. L’Aw139 è l’unico modello disponibile in grado di soddisfare i requisiti di missione di Trauma Star, coprire le distanze previste, trasportare i relativi carichi e utilizzare le nostre attuali aree di atterraggio” ha dichiarato lo Sceriffo della Contea Rick Ramsey. Monroe è la contea più meridionale della Florida e degli Stati Uniti, e comprende Key West, Marathon, Key Colony Beach, Layton e Islamorada. Il territorio della contea ha un’estensione di 9679 km2 di cui il 73 per cento è coperta d’acqua e include vaste porzioni di parchi e riserve quali Everglades National Park e Bug Cypress National Preserve. “Siamo onorati di avviare una collaborazione di lungo periodo con la Contea di Monroe, e siamo certi che l’Aw139 doterà Trauma Star delle capacità di cui ha bisogno per soccorrere e trasportare in modo sicuro e efficace i pazienti della parte meridionale della Florida”, ha detto Clyde Woltman, Chief Executive Officer di Leonardo Helicopters Us. (segue) (Com)