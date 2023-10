Trasporti: Leonardo, ordine per tre elicotteri da Contea di Monroe in Usa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ordine dimostra ancora una volta il successo dell’Aw139 quale modello di riferimento per compiti di assistenza sanitaria e ricerca e soccorso nel mondo nella sua categoria, così come la sua presenza crescente negli Usa, anche tra operatori di pubblica utilità. Con quasi 400 elicotteri impiegati da operatori civili, governativi e militari per compiti di risposta alle emergenze e protezione civile nel mondo, la flotta di Aw139 con configurazioni dedicate a missioni di soccorso ha accumulato oltre 900.000 ore di volo sulle complessive 3,7 milioni raggiunte per tutti i tipi di compiti operativi. L’Aw139 è già utilizzato negli Usa per missioni di pubblica sicurezza, elisoccorso, protezione civile e antincendio per conto di amministrazioni locali in stati quali Florida, New Jersey, Maryland e California. Con oltre 1300 unità vendute, più di 1.100 in servizio con oltre 280 operatori in circa 90 paesi, l’Aw139 assicura capacità, tecnologia e standard di sicurezza straordinari per soddisfare i rigorosi requisiti di mercato e massimizzare l’efficacia della missione anche in condizioni difficili. L’Aw139 presenta avionica allo stato dell’arte con avanzati sistemi di navigazione e anticollisione per accrescere il livello di consapevolezza della situazione operativa e ridurre il carico di lavoro del pilota. L’Aw139 è inoltre l’elicottero più veloce e con i migliori margini di potenza e la cabina più ampia della categoria. La cabina offre elevata modularità per una rapida riconfigurazione. A tali caratteristiche si aggiungono la capacità della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente anche in assenza di lubrificante per oltre 60 minuti a beneficio di affidabilità e sicurezza e un’ampia gamma di kit di missione. (Com)