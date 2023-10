Decreto Aria: L'Abbate (M5s), distanti da provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non possiamo che prendere le distanze da un provvedimento che va in una direzione diametralmente opposta a quella per cui era stato concepito, ovvero, lo dice il nome del provvedimento stesso, la tutela della qualità dell'aria che respiriamo. Nonostante il pochissimo tempo avuto per esaminarlo, abbiamo fatto presente in tutte le sedi a nostra disposizione una serie di criticità che questo governo non ha preso in considerazione, proponendo emendamenti di supporto tecnico e scientifico". Lo dichiara, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Patty L'Abbate, vicepresidente della commissione Ambiente alla Camera. "Abbiamo provato - aggiunge la parlamentare - a estendere l'aggiornamento dei piani sulla qualità dell'aria anche ad altre regioni con analoghi problemi di inquinamento, considerando che le regioni non vanno lasciate sole e che sarebbe più utile un piano nazionale sulla qualità da dell'aria; a fare leva sul trasporto pubblico, incentivando gli abbonamenti per gli studenti e sostenendo la riconversione di mezzi come treni o autobus dal gasolio all'elettrico; a recuperare e salvaguardare le aree verdi e a essere incisivi con leggi sul consumo di suolo; a limitare l'uso dei termovalorizzatori a favore di percorsi virtuosi di raccolta differenziata; a utilizzare droni per monitorare la qualità dell'aria e migliorare la strategia di abbattimento degli inquinanti. Nulla! Speravamo di poter aprire discussioni costruttive e di proporre utili correttivi a un testo lacunoso, senza fare un'opposizione fine a se stessa, ma nell'interesse del Paese e per la tutela della salute dei cittadini. Per non parlare dei costi che si abbattono sui cittadini, chi paga le infrazioni? Noi. Ma è più forte di loro: non ce la fanno a imputare la colpa dei cambiamenti climatici all'inquinamento. Si nascondono dietro il dito della difesa imprenditoriale, senza capire che così facendo fanno solo un danno enorme alle imprese. E con questo presupposto - conclude L'Abbate -, anche oggi la transizione ecologica la faranno domani".(Com)