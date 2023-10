Diritti: Santori (Lega), no ai corsi ideati dal Campidoglio per favorire il pensiero Lgbt nelle scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ai corsi ideati dal Campidoglio per favorire il pensiero Lgbt "per inculcarlo ai bambini sotto i 5 anni, diciamo no e ci opponiamo. Vergognoso e inaccettabile". Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, in merito alla nota del Dipartimento Scuola di Roma Capitale che prevede il cambiamento del nuovo Piano di formazione del triennio 2024-2026 per gli educatori e le educatrici delle scuole dell'infanzia e degli asili nido. "Daremo battaglia - prosegue Santori - contro il fin troppo trasparente oscurantismo targato Pd che cerca di imporre, a colpi di modifiche calate dall'alto e senza alcun confronto, dei piani formativi scolastici su temi delicati e oltretutto rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, dettati dal pensiero unico della sinistra. La Giunta Gualtieri solo un anno fa negò addirittura un convegno sui temi gender solo perché l'argomento, che sarebbe stato trattato dai punti di vista di chi non crede che sia giusto né necessario imporre il pensiero Lgbt, fu giudicato divisivo. Gualtieri faccia un esame di coscienza: modifiche allo Statuto, i piani scolastici cambiati per criticabili motivi, sportelli aperti e finanziati sui territori. Se questo è quello che lui e la sua Giunta chiamano democrazia e libertà di pensiero, è meglio che facciano fagotto e liberino Roma dal loro insostenibile peso". (Com)