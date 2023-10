Milano: Sala su Club Dogo, chi fa politica deve saper parlare a tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Club Dogo "per una fascia significativa della popolazione è un gruppo mitologico, chi fa politica deve cercare di parlare a tutti e con diversi modi". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'inaugurazione del primo lotto del Parco pubblico di SeiMilano, in merito alla sua partecipazione al video in cui i Club Dogo annunciano il loro ritorno. Non è "che dobbiamo parlare solo alla nostro ristretto gruppo di persone a volte un poco elitarie che ci ascoltano", ha aggiunto. Come sempre "quelli della tua parte apprezzano, quelli dall'altra parte no", ha proseguito, "una cosa scontata e ne ero perfettamente consapevole". Oltre l'aspetto scherzoso, "nel mio tempo libero faccio quello che ritengo, se dovessi ritornare indietro lo rifarei eccome, non credo che sia quello il problema", ha concluso il sindaco Sala. (Rem)